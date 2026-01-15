عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 15 كانون الثاني/ يناير 2026

العناوين

الأخبار:

الإعلام الغربي يكذب ويكذب خدمةً للإمبراطورية: “الديمقراطية” الأميركية على أشلاء الإيرانيين!

ابن فرحان يلملم آثار “أبو عمر”: السعودية تشكّ في دور للإمارات

تأسيس لـ”إلغاء حق العودة والتآلف مع إسرائيل”: “أونروا” لبنان تشطب فلسطين من كتاب الجغرافيا!

“غراند ثياتر” مقابل 2,4 مليون سهم: بلدية بيروت تشتري “همًّا” من سوليدير بـ 27 مليون دولار!

مناقصة تشغيل وإدارة شركتي الخليوي: متري يسحب الصلاحيات من وزارة الاتّصالات

حَراك دبلوماسي مكثّف لتفادي التصعيد: أميركا (لا) تحسم شكل العدوان

خيارات أميركا تضيق: إيران ليست فنزويلا

صنعاء ترفع جهوزيّتها: المعادلة تشملنا

البناء:

ترامب مطمئن: لا إعدامات في إيران.. والخامنئي: المكر والخداع صفتا العدو

واشنطن لبدء المرحلة الثانية في غزّة بنزع السلاح دون مساعدات ورفح وانسحاب

استنفار “إسرائيلي” وترقب لبناني لاحتمالات حرب على إيران واتّصالات دبلوماسية

اللواء:

5 آذار مؤتمر دعم الجيش.. وحزب الله لم يُعط جوابًا حول مساندة إيران

توقيع 22 اتفاقية مع الأردن بينها الكهرباء.. وتصريحات رجي تسخن مجلس الوزراء

واشنطن تقترب من الضربة لإيران.. والحرس يحذّر ترامب من الحسابات الخاطئة

“إسرائيل” تغلق قاعدة “نيفا تيم” والأجواء ومجموعة السبع تندّد بالعنف و”قمع المحتجين”

ويتكوف يعلن المرحلة 2 من اتفاق غزّة.. إدارة فلسطينية انتقالية والانسحاب ونزع السلاح

الديار:

الشرق الأوسط في “لحظة إقليمية” خطرة وغير محسوبة النتائج

إيران لا تزال تضبط “الداخل”… وترامب يغلق “الديبلوماسية” ويفتح أبواب النار؟

باريس تثبّت دعم الجيش اللبناني في آذار

الهجري يعلن القطيعة مع دمشق.. والوصل مع “تل أبيب”

الجمهورية:

واشنطن وطهران: حبس أنفاس

“الخماسية” من بعبدا: مؤتمر دعم الجيش في آذار

مهلة آذار بهدف الاختبار

السلاح إلى حلبة السجال والموفدون لاستكمال حصره

هكذا سقطت مشاريع “تفكيك الخماسية” بوجهيها الدبلوماسي والعسكري

آثار “إسرائيلية” في النزعة الانفصالية السورية

النهار:

دعم الجيش يعيد “فلش” المظلة الدبلوماسية

حنين السيد لـ”النهار”: هكذا تحققت عودة السوريين

ملف الخليوي اليوم على طاولة مجلس الوزراء

ضيف “النهار” عامر البساط: استعادة الودائع بين الفعل والانتظار

الشرق:

الهجوم الأميركي على إيران مسألة ساعات

ترشيح “أرشيف” تلفزيون لبنان لـ “سجل ذاكرة العالم”

لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية في بعبدا والجميّل يؤكّد دعم “الكتائب” لرئيس الجمهورية

الاسرار

البناء:

خفايا:

قال مصدر دبلوماسي عربي إنّ الإعلان عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزّة بعد إفراغها من مضمونها عبر تعليق مصير القوّة الدولية وترك أمر المساعدات ومعبر رفح للـ”إسرائيلي” واعتبار مهمّة لجنة إدارة غزّة نزع السلاح يؤكد تخلّي إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطة غزّة كأولويّة واستخدامها مجرد غطاء إعلاميّ لتمويه التوجّهات المشتركة مع “إسرائيل” ضدّ إيران واعتبر أنّ كلام الامام الخامنئي عن الخداع الأميركي وضرورة البقاء على الاستعداد للمواجهة يعني أنّ إيران منتبهة للعبة الأميركية التي كان الإيحاء بأن ترامب راضٍ عن الوضع في إيران بالحديث المفتعل عن توقف الإعدامات التي لم تبدأ كي تتوقف والتي كان الحديث عنها مجرد تمهيد للقول إنّ أميركا صرفت النظر عن عمل ضدّ إيران ما يؤكد أنّ هناك ما يجري تحضيره في الخفاء ليكون مفاجئًا.

كواليس:

تؤكد مصادر إعلامية أميركية أنّ إدارة الرئيس ترامب تدرس توقيت خطوة معادية لإيران مع موعد الاستيلاء على غرينلاند، بحيث يرتبك القادة الأوروبيون بين تأييد العمل ضدّ إيران والاعتراض على غزو غرينلاند. وتقول المصادر إن فشل الاجتماع المشترك بين وزير الخارجية الأميركية ووزير خارجية الدنمارك في التوصل لتفاهمات يؤكد أن الخطوة الأميركية للاستحواذ على غرينلاند لم تعد بعيدًا، رغم سقوط ذريعة القلق من تقدّم روسي صيني نحوها بإعلان الدول الأوروبية الفاعلة الاستعداد للتعاون في إطار حلف “الناتو” لنشر قوات الحلف في الجزيرة وإصرار ترامب على الاستحواذ الأميركي لاعتبارات تتصل بثروات غرينلاند وليس وضعها الأمني.

اللواء:

همس:

كشف موفد أوروبي لشخصية رفيعة ضرورة أن يسلك مشروع قانون الفجوة المالية طريقه إلى الهيئة العامة في البرلمان.

غمز:

ذكرت مصادر نائب شمالي أنّه بات من الصعب إصلاح ذات البين بينه ونائب شمالي آخر كانا في تجمُّع نيابي واحد، لأن سبب الخلاف شخصي إضافة إلى السياسي.

لغز:





– لم تُعرف بعد اتّجاهات التحالفات الانتخابية للعديد من القوى السياسية في دوائر مهمّة كزحلة وبعض دوائر الجبل والجنوب والشمال.

الديار:

عبّرت مصادر سياسية بارزة عن استيائها من تصريحات وزير الخارجية يوسف رجي، ونقل عنه زواره التأكيد على ضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام باستدعائه وتوجيه توبيخ رسمي له على خلفية تصريحه الأخير الذي قال فيه إنّ “لـ”إسرائيل” الحق في الاعتداء على لبنان”، معتبرًا أنّ هذا الموقف يشكّل خروجًا واضحًا عن خطاب الحكومة اللبنانية وعن الثوابت الوطنية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة.

وبحسب المعلومات، شدد المرجع المعني على أن وزير الخارجية، بصفته رأس الدبلوماسية اللبنانية، ملزم بالالتزام الحرفي بموقف الحكومة والدفاع عن سيادة لبنان ومصالحه في المحافل الدولية، لا تبنّي سرديات تُشرعن الاعتداء على الأرض اللبنانية أو تضعف الموقف الوطني في مواجهة الخروقات “الإسرائيلية” المستمرة.

واعتبر أنّ التصريح المذكور تسبب بإحراج بالغ للبنان على الساحة الدولية، كما أحدث صدمة واسعة في الداخل اللبناني، إذ وضع الدولة في موقع غير مسبوق في العرف الدبلوماسي، حيث يظهر وزير الخارجية وكأنه يتماهى مع رواية دولة معتدية بدل التمسك بمرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق لبنان في الدفاع عن سيادته ورفض أي انتهاك لأراضيه.

وأكد المرجع أنّ ما صدر عن رجي لا يمتّ إلى تقاليد العمل الدبلوماسي بصلة، ولا ينسجم مع مسؤولية الحفاظ على مصالح لبنان العليا والدفاع عنها، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يترك تداعيات سياسية ودبلوماسية خطيرة على موقع لبنان الإقليمي والدولي، في مرحلة بالغة الحساسية تتطلب أعلى درجات الانضباط الوطني في الخطاب والمواقف الرسمية.

علمت “الديار” أنّ مسؤول سياسي بارز راجع وزير الخارجية يوسف رجي حول خطط الوزارة للتعامل مع اللبنانيين الموجودين في إيران في حال تطوّرت الأمور نحو الأسوأ، وكانت المفاجئة أنّ الوزير لا يملك أي تصور واضح لكيفية التعامل مع المستجدات، علمًا ان معظم دول العالم بدأت اتّخاذ إجراءات استباقية. وفي هذا السياق، يعيش اللبنانيون في إيران حالة من القلق والضياع في غياب أي خطة للسفارة اللبنانية في طهران للتعامل من خطر اندلاع حرب، أو كيفية التحرك داخل إيران في ظل الاضطرابات الداخلية.

الجمهورية:

سُئلت شخصية قريبة من حزب بارز عن موقفها حيال ملف جرى ترحيله إلى شباط، فأجابت: “هل تقصد 30 شباط؟”.

لفت تقرير لمنظمة دولية إلى أنّ لبنان لا يزال يعاني نزيفًا اقتصاديًا وماليًا وشبابيًا، إذ هجره أكثر من 200 ألف شخص في العام 2025، مع توقعات باستمرار النزيف مع استمرار الأزمة.

سُئل وزير عن رأيه في موقف زميله بنفس الفريق، وهو وزير بحقيبة سيادية، فأجاب: “معه حق”. فيما علّق وزير من فريق آخر على ذلك بالقول: “أضرَب”.

