التجمع العالمي لخيار المقاومة : مرحلة خطيرة تهدد البشرية وحياتها على الكوكب

دان الأمين العام ل”التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحيى غدار في بيان، “الاجرام الامريكي الصهيوني وبلوغ الرئيس الاميركي دونالد ترامب وسياساته مرحلة التوحش وتدمير الامم والشعوب والاطاحة بكل ما حققته البشرية من نظم وقوانين وقواعد تعامل بين الدول”.

ورأى في “غزوات ترامب وحروب نتنياهو لابادة البشر وتدمير الدول واغتصاب الشعوب وثرواتها واستيطان دولها ،مرحلة خطيرة تهدد البشرية وحياتها على الكوكب”.

و دان غدار “التدخل السافر والعدواني لترامب ونتنياهو واجهزتهما وادواتهما في محاولات لتهديد الامن والاستقرار المجتمعي في الجمهورية الاسلامية الايرانية و المحاولات السافرة للتدخل في الشؤون الداخلية من خلال إرهابييي الموساد والمخابرات الامريكية والتهديد بالحرب والعدوان”.

وقال :من يحرق المقامات الدينية ليس هو الا ارهابي ومن المستحيل ان يكون ايرانيا”، مؤكداً ثقته المطلقة بالقيادة الايرانية وبمؤسستها العسكرية وبشعبها الابي الصابر والمثابر والثقة المطلقة أيضا بحكمة القائد الخامنئي وبقيادة ايران وبقدراتها على تجاوز الازمة المفتعلة لاسباب مكشوفة ومعروفة للجميع.

وأهاب غدار بايران “الثورة الاسلامية ودعاها الى الانتقال من الدفاع والصبر الى تفعيل ادواتها وقدراتها وامكاناتها استباقيا لردع العدوان واجهاض كل محاولات النيل من الاستقرار والوحدة، فايران قيادة وجيشا وشعبا لها باع طويلة وخبرة عميقة وقدرات هائلة يجب تفعيلها وصد الاعتداءات وتلقين المعتدين درسا لاينسى، و لجم اي محاولات او تفكير باسقاط الجمهورية من الداخل او بالاعتداء عليها من الخارج”.

وقال :” القدرة وافرة والظروف مواتية والاستهداف يستلزم ردا ساحقا لاجما ،فحماية الجمهورية الاسلامية ونظامها والثأر للشعوب المعتدى عليها موجب التزمته ايران منذ انتصار ثورتها الميمونة وسعيها لنصرة المستضعفين في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام