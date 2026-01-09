الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل على لبنان… غارات جوية تستهدف الجنوب والبقاع

تواصلت الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية، حيث شنّ الطيران الحربي المعادي، اليوم، سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب والبقاع، في خرق جديد ضمن العدوان على لبنان .

وأفاد مراسل قناة المنار أنّ الطيران الحربي المعادي أغار أكثر من مرة على أطراف بلدة كفرفيلا في اقليم التفاح في جنوب لبنان، بالتزامن مع غارة جوية أخرى استهدفت أطراف منطقة الريحان.

الريحان

كما شنّ الطيران المعادي ثلاث غارات جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي حومين الفوقا ودير الزهراني.

حومين الفوقا

وفي البقاع، أفاد مراسل المنار بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على جرود بريتال، حيث استهدف محيط مقام النبي إسماعيل في اعتداء جوي جديد، مُلقيًا صاروخين على المكان المستهدف.

كذلك، نفّذ الطيران الحربي المعادي ثلاث غارات على مرتفعات الجبور في البقاع الغربي ، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تطال المناطق اللبنانية.

كما افاد مراسلنا ان العدو نفذ ٣ غارات على جرود النبي شيت( الشعرة).

المصدر: موقع المنار