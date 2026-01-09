سيطرة المسلحين على مدينة أوفيرا بشرق الكونغو تثير قلق تكتل منطقة البحيرات الكبرى

أثار استيلاء تحالف المسلحين على مدينة أوفيرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع بوروندي مخاوف كبيرة داخل “التكتل الإقليمي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى”.

وقال نائب الأمين التنفيذي للمجموعة، ياسر محمد، في كلمة ألقاها خلال اجتماع استثنائي للجنة المتخصصة في الدفاع التابعة للمؤتمر في العاصمة السياحية ليفينغستون في زامبيا، إن “الصراع تسبب في معاناة إنسانية هائلة ونزوح جماعي وتعطيل للعمليات الإنسانية”.

ودعا محمد الدول الأعضاء إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التصعيد الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة خطر زعزعة الاستقرار عبر الحدود”، وفقاً لما صرح به مسؤول العلاقات العامة بوزارة الدفاع الزامبية، بول شلالا.

وأضاف شلالا أن قائد الجيش الزامبي، جيفري زييلي، قال إن “الوضع في شرق الكونغو لا يزال محفوفاً بالمخاطر ويحتاج إلى اهتمام عاجل لحماية النساء والأطفال العالقين في القتال”.

وكان هذا الاجتماع قد جاء عقب اجتماع استثنائي لرؤساء الدفاع، حيث تسعى اللجنة الدولية لمنطقة البحيرات الكبرى إلى معالجة التداعيات الإقليمية الأوسع نطاقاً للصراع في شرق الكونغو.

يذكر أن ليفينغستون شهدت حضور ممثلين عن الدول الأعضاء الـ12 في المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وهي أنغولا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، رواندا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، أوغندا، وزامبيا.

وكان الرئيس الأنغولي، جواو لورينكو، قد استضاف نظيره الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، يوم الاثنين الماضي، حيث تم طرح “مقترحات” لإنهاء الصراع، وقد وصف تشيسكيدي هذه المقترحات بأنها “مثيرة للاهتمام”.

المصدر: وكالة الأناضول