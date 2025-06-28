تقارير مصورة

من المسافة صفر.. مشاهد لاشتباك القسام مع الصهاينة شرق مخيم جباليا وتوثيق إخلاء جنود بعد إسقاط طائرة

عرض الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصوّرة من اشتباك مباشر مع قوة صهيونية من المسافة صفر شرق مخيم جباليا، وذلك خلال معركة “المخيم الثالثة” التي جرت بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأظهرت المقاطع لحظات الاشتباك القريب بين مجاهدي القسام والقوة الصهيونية، بالإضافة إلى توثيق عملية إخلاء الجنود القتلى والجرحى من قبل قوات الاحتلال، عقب إسقاط طائرة صهيونية في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه المشاهد في إطار توثيق الكتائب لعملياتها الميدانية ضد قوات الاحتلال خلال المعارك التي شهدها قطاع غزة، والتي تخلّلتها اشتباكات ضارية وخسائر مباشرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا آليات هندسية وعسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال توغلها في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وفي بيان صدر ظهر اليوم السبت، أكدت الكتائب أنها استهدفت أربع حفارات هندسية إسرائيلية (بواقر) بقذائف “الياسين 105″، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأضاف البيان أن مجاهديها رصدوا وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال في موقع الاستهداف، مشيرًا إلى هبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية لإخلاء المصابين من المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا يوم أمس الجمعة من تفجير عبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار بدبابة “ميركافا” وجرافة عسكرية من طراز “D9″، أثناء مرورهما في محيط البلدة ذاتها، مؤكدة أن العملية نُفّذت بدقة وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.

وأكدت الكتائب أن هذه العمليات تأتي في إطار التصدي للتوغلات المتكررة لقوات الاحتلال، وتأكيدًا على جهوزية المقاومة وقدرتها على إيقاع الخسائر في صفوف العدو على مختلف المحاور القتالية.

المصدر: الاعلام العسكري