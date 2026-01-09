اوكرانيا | هجوم روسي عنيف يهز كييف وسط استنفار عام وتحذيرات من “غارات كبرى”

استفاقت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، على دوي انفجارات ضخمة هزت أرجاء المدينة وضواحيها، إثر موجة قصف روسي واسعة النطاق، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتزامنت مع إعلان حالة الاستنفار الجوي في عموم الأراضي الأوكرانية.

وأعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تيليغرام، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين، نُقل نصفهم إلى المستشفيات في حالة حرجة، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت أحياء سكنية ومنشآت حيوية.

وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية تحذيراً عاجلاً أكدت فيه أن “أوكرانيا بأكملها تحت تهديد صاروخي وشيك”، بعد رصد إقلاع قاذفات استراتيجية روسية.

وفي غرب البلاد، أكد عمدة مدينة لفيف، أندري سادوفي، تعرض “بنية تحتية حيوية” للقصف، مؤكداً أن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في المواقع المستهدفة للسيطرة على الحرائق.

وتأتي هذه الموجة من القصف بعد ساعات من تحذير “نادر” أصدرته السفارة الأمريكية في كييف، نبهت فيه من احتمال وقوع “هجوم جوي كبير وكبير الأثر” في أي لحظة.

ميدانياً، يبدو أن موسكو ترد بالصواريخ على الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده عواصم أوروبية وواشنطن لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع.

وقبيل الهجوم، انتقد الكرملين بحدة خطة “ما بعد الحرب” التي تتضمن نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، واصفاً كييف وحلفاءها بـ “محور الحرب”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن مسودة اتفاق السلام “باتت جاهزة تقريباً للاعتماد على أعلى مستوى مع الرئيس الأمريكي”، وذلك في أعقاب محادثات مكثفة أُجريت في باريس هذا الأسبوع.

وتتضمن المقترحات المسربة: آلية مراقبة دولية بقيادة الولايات المتحدة، ونشر قوة أوروبية متعددة الجنسيات لضمان الأمن فور توقف القتال.

المصدر: وكالة يونيوز