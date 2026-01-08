شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء الخميس في اعتداء طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر الخميس إلى 15 شهيدًا بينهم 5 أطفال.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة المجدلاوي في منطقة بلوك C بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما قصفت بركسًا ومنزلًا في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين”.

وأضافت المصادر أن “طائرات الاحتلال أغارت على مدينة دير البلح، وعلى منزل في مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق الخميس، استشهد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال بانفجار مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي بخيمة نازحين في شارع 5 بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما ارتقى شهيد آخر جراء إلقاء مسيّرة للاحتلال قنبلة على مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس.

واستشهد المواطن كمال عبد الرحمن محمد عواد (43 عامًا) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة جراء استهداف الاحتلال خيمة في محيط منطقة العطار بمواصي خان يونس. كما استشهد المواطن أحمد حماد وأصيب آخرون جراء قصف مسيّرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب برج فيصل جنوب بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي شمال القطاع ومدينة غزة، استشهدت الطفلة همسة نضال سمير حوسو (11 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا. كما استشهد المواطن إبراهيم صبح وأصيب 4 آخرون بقصف الاحتلال مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، وأصيب ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال مدرسة خليفة بمنطقة مشروع بيت لاهيا، وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف آليات الاحتلال للمواطنين على مفترق الكويت شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

المصدر: وكالة وفا