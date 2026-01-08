الخميس   
    حماس: للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار

    قالت حركة حماس، في بيان لها مساء الخميس، إن “قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، وارتقاء سبعة شهداء، غالبيتهم من الأطفال، خلال أقل من 24 ساعة، هو تصعيد إجرامي خطير، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بنية خلط الأوراق، والتنصّل من التزامات الاتفاق، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية”.

    وأضافت الحركة: “نطالب الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة التي يشرف عليها مجرم الحرب نتنياهو بذريعة واهية ومفبركة، والضغط على الاحتلال لوقفها وإلزامه ببنود الاتفاق، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، والانتقال إلى المرحلة الثانية فورًا”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

