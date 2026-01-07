العلامة فضل الله أمام وفد بلدية حارة حريك: لضرورة الالتزام بالقوانين والاهتمام بالشأن العام

ثمّن العلامة السيد علي فضل الله “الجهود التي تبذلها البلدية من أجل النهوض بالمجتمع”، وذلك خلال استقباله وفداً من البلدية اليوم الأربعاء.

وأكد “أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات في مسيرة الإنماء والتطوير”، مشيرا إلى “رمزية بلدية حارة حريك بما تحمله من تنوّع يعكس الصورة الحقيقية للوطن، الذي لا يُبنى إلا بتضافر جهود جميع أبنائه”.

كما لفت إلى “ضرورة تعزيز هذه اللقاءات التي تُحصّن الوحدة الداخلية في مواجهة كل من يسعى إلى إثارة الانقسام والفتن”، وقال:” هناك من يعتاش على هذه الخلافات ويعمل على تغذيتها لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية”.

وشدّد على “أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، وعلى أنّه من الناحية الشرعية لا يجوز تجاوز القوانين تحت أي ذريعة”، داعيًا إلى “تضافر جهود البلدية مع الجمعيات الأهلية لتقديم نموذجٍ رائد في العمل البلدي، على أن تكون البلدية حاضنةً للجميع”.

وختم لافتاً إلى “المسؤولية الملقاة على عاتق علماء الدين في توجيه الناس نحو ضرورة الالتزام بالقوانين والاهتمام بالشأن العام، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع ككل”.

المصدر: الوكالة الوطنية