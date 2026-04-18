    لبنان

    العلامة فضل الله: لتعزيز روح التضامن بين اللبنانيين

      أمّ العلامة السيّد علي فضل الله المصلّين في مسجد الإمامين الحسنين، في أجواءٍ إيمانيةٍ جامعة، شدّد فيها على أنّ “المرحلة تتطلّب وعيًا بقدر ما تتطلّب ثباتًا، وأنّ الصمود الحقيقي لا ينفصل عن الحذر والمسؤولية” .

      وأشار إلى أنّ “ما نشهده من تضامنٍ بين اللبنانيين يشكّل ركيزةً أساسية”، داعيًا إلى “تعزيز هذه الروح، والتعامل مع المرحلة بعقلٍ مفتوحٍ ومسؤول، بعيدًا عن التهوّر أو الاستهتار بالمخاطر”.

      وختم بالدعاء أن “يحفظ الله هذا الوطن وأهله، وأن يتغمّد الشهداء برحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء، وأن يعجّل في فرج الأسرى، وأن يبقى لبنان قويًا بثبات أبنائه ووعيهم” .

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      العلامة فضل الله: تبرير العدوان مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا والحكومة مطالبة بموقف موحّد يحمي السيادة

      العلامة فضل الله أمام وفد بلدية حارة حريك: لضرورة الالتزام بالقوانين والاهتمام بالشأن العام

      العلامة فضل الله : المرحلة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة

