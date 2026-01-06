وفاة امرأة بعد حريق منزلها في النبطية جنوب لبنان

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، عن إخماد حريق منزل في حي السراي – النبطية، جنوب لبنان.
وقال البيان إنه “عند الساعة 3:50 من بعد ظهر اليوم(الثلاثاء)، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل منزل في حي السراي – النبطية، حيث عثروا على صاحبة المنزل وقد فارقت الحياة اختناقًا جراء استنشاق الدخان، وهي في العقد الثامن من العمر”.
وتابع البيان: “تم نقل الجثة إلى المستشفى بعد أن تولّت الجهات الأمنية المختصة إجراء التحقيقات اللازمة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام