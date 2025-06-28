لبنان

النائب حسن عز الدين: الرد الإيراني القوي والحاسم أوقف الحرب

أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أن “عاشوراء الإمام الحسين ستبقى منارة لكل الأحرار في العالم”، معتبرًا أن شعار “ما تركتك يا حسين” إلى جانب “هيهات منا الذلة” سيظل صدىً للموقف المقاوم والرافض للخضوع مهما بلغت التحديات والظروف.

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في بلدة الصرفند، قال عز الدين “ما شهده الكيان الصهيوني أخيراً من مشاهد الهروب إلى الملاجئ، وما تلقاه من ضربات صاروخية دقيقة وذات طابع استراتيجي وعسكري وأمني، شكّل درسًا كبيرًا لهذا العدو الذي استغاث بالإدارة الأميركية طالبًا الدعم والمساندة”.

وشدّد على أن “الرد الإيراني القوي والحاسم هو من أوقف هذه الحرب، وهو من فرض معادلة ردع جديدة”، لافتًا إلى أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت من خلال هذا التصدي قدرتها الهائلة على المواجهة، وإمكانياتها المتطورة التي لم يُستخدم منها سوى جزء يسير، وقد تكون هناك أجيال من الصواريخ التي لم تُختبر بعد”.

وتابع “إن ما حصل هو نصر نعتز به جميعًا، لأنه وقوف إلى جانب الحق والمستضعفين في العالم، إلى جانب الشعوب التي تناضل من أجل التحرر واستعادة أرضها، وفي طليعتها فلسطين وشعبها المقاوم الذي يقف اليوم أكثر ثباتًا بفضل هذا الدعم والاحتضان الإيراني”.

المصدر: الوكالة الوطنية