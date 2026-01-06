الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 18:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ايران تدين العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان

       أعربت الجمهورية الاسلامية الايرانية عن إدانتها بشدة، العدوان الجوي المتكرر على جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

      وفي إشارة إلى استهداف الكيان الصهيوني للمناطق السكنية والصناعية والبنى التحتية الحضرية في لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي، إن “هذه الهجمات اتنهاك سافر لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي”؛ مطالباً “بمحاكمة الكيان الصهيوني وانزال العقاب فيه لقاء جرائم الحرب التي يقترفها”.

      كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الانتهاك المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني خلال أكثر من عام مضى؛ مذكراً بمسؤولية الجهات الضامنة لوقف النار، وداعياً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ودول المنطقة إلى التحرك بمزيد من الجدية لمواجهة النزعات العدوانية والمحرضة على الحروب لهذا الكيان.

      المصدر: ارنا

      مواضيع ذات صلة

      لقاء تكريمي لجمعية “وتعاونوا” بمناسبة ولادة الإمام علي (ع)

      لقاء تكريمي لجمعية “وتعاونوا” بمناسبة ولادة الإمام علي (ع)

      إعادة فتح طريق القموعة الهرمل بعد تراكم الثلوج الكثيفة

      إعادة فتح طريق القموعة الهرمل بعد تراكم الثلوج الكثيفة

      الطوائف المسيحية في لبنان تحتفل بعيد الميلاد وفق التقويم الشرقي

      الطوائف المسيحية في لبنان تحتفل بعيد الميلاد وفق التقويم الشرقي