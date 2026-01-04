الأحد   
    لبنان

    الجيش اللبناني: تدابير استثنائية لتوقيف مطلوبين ومخلّين بالأمن

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأحد عن تدابير استثنائية لتوقيف مطلوبين ومخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية.

      وقال البيان إنه “في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلّين بالأمن، نفّذت بتاريخ ٣/١/٢٠٢٦ وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف ٩ مواطنين و٣٥ سوريًّا في أقضية: عكار، طرابلس، البترون، بعلبك، الهرمل، لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية”.

      وتابع البيان أنه “نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية”، وأضاف “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

