قاسم صالح: الاعتداء الأميركي على فنزويلا يشكل خرقا فادحا للقوانين والمواثيق الدولية

دان الأمين العام لـ”المؤتمر العام للأحزاب العربية” قاسم صالح في بيان له الأحد “بشدّة وباسم الشعب العربي وقواه الحيّة الملتزمة بمبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، العدوان الهمجي الأميركي على جمهورية فنزويلا البوليفارية”.

ورأى صالح أن “إرهاب الدولة الأميركي الذي تواجهه فنزويلا في هذه الآونة يمثّل فصلًا جديدًا في سلسلة مشاريع الهيمنة الأميركية الطويلة، التي تنشد كسر الإرادة الوطنية لشعب أعرب بملء حريته عن تمسّكه بسيادته وبمساره التحرري المستقل”.

وأكد صالح أن “هدف العدوان الاستيلاء على موارده النفطية ومقدّراته وثرواته، وضرب نموذج دولة مناهضة ترفض الخضوع للهيمنة والإملاءات الخارجية، وتعلن تمسّكها بحقها المشروع في السيادة والاستقلال الوطني”.

وأشار صالح إلى أن “هذا الاعتداء العسكري الأميركي السافر على فنزويلا يشكّل خرقًا فادحًا للسيادة الوطنية لفنزويلا وشعبها الحر، وللقوانين والمواثيق الدولية، ولأمن المنطقة واستقرار العالم”، وأعلن “تأييده المطلق ومساندته اللامحدودة للشعب الفنزويلي الصديق في كفاحه الشرعي لحماية أرضه واستقلاله وشرفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام