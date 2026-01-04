العدو الإسرائيلي يبدأ إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية في قطاع غزة ويزيد من معاناة السكان

بدأت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بحجة عدم تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن هذه المنظمات لم تُحوّل سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي المساعدات خلال فترة الحرب، مؤكدة أن نطاق المساعدات لن يتأثر بالقرار، فيما تحذر مؤسسات فلسطينية ودولية من تصاعد معاناة سكان القطاع جراء هذه الإجراءات، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، التي خلفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح، وتدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

وأضافت الهيئة أن إلغاء التراخيص يشمل رسائل رسمية أرسلت إلى أكثر من عشر منظمات، بينها منظمة أطباء بلا حدود، وأمهلت المنظمات فترة حتى الأول من مارس المقبل لإنهاء أنشطتها.

وتبرر السلطات الإسرائيلية القرار بالقول إنه يهدف إلى ضمان نزاهة عمل المنظمات ومنع تسلل عناصر “إرهابية”، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن القرار له دوافع سياسية مرتبطة بمعارضة تلك المنظمات لسياسات إسرائيل تجاه غزة، ونقدها لجرائم الاحتلال.

ويأتي هذا في ظل استمرار إسرائيل في منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 1.5 مليون نازح من أصل 2.4 مليون فلسطيني، ما يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، إضافة إلى غارات يومية أسفرت عن مقتل 418 فلسطينيًا وإصابة 1171 آخرين، وفق وزارة الصحة.

المصدر: الأناضول