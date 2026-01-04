الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 12:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قوى الامن: القبض على مروج مخدرات في نهر الموت

      صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ الاتي:

      “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات ‎قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورّطين بها، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخص مجهول الهوية على متن سيّارة بترويج المخدّرات في منطقة نهر الموت. على الأثر، نفّذت قوّة من المجموعة المذكورة بتاريخ 26-12-2025 كمينًا محكمًا أدّى إلى ضبط السيّارة وإلقاء القبض على المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1985، لبناني)، أثناء قيامه بترويج المخدّرات بالجرم المشهود في محلّة نهر الموت. وقد ضُبط في حوزته حوالى /82/ ظرفًا من مادّة الكوكايين، وسبعة أكياس تحتوي على حبوب مخدّرة وحشيشة كيف، جميعها معدّة للترويج، إضافةً إلى مبالغ مالية. أُودِع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعنيّ، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قبلان: الحكومة مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات

      الشيخ قبلان: الحكومة مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات

      السوداني: الكيان الصهيوني يستهدف دور العراق المحوري في استقرار المنطقة

      السوداني: الكيان الصهيوني يستهدف دور العراق المحوري في استقرار المنطقة

      العدو الإسرائيلي يبدأ إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية في قطاع غزة ويزيد من معاناة السكان

      العدو الإسرائيلي يبدأ إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية في قطاع غزة ويزيد من معاناة السكان