السلطات الأميركية تودع مادورو مركز احتجاز في بروكلين تمهيداً لمحاكمته

أعلنت السلطات الأميركية إيداع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مركز احتجاز في حي بروكلين بمدينة نيويورك، تمهيداً لمثوله أمام محكمة فدرالية في مانهاتن يوم غد الاثنين، على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة. كما نشرت وزارة العدل الأميركية وثيقة اتهام شملت مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

واقتيد مادورو برفقة زوجته إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، حيث خضع لتحقيق أولي، وذلك بعد ساعات من وصوله على متن طائرة إلى قاعدة عسكرية تابعة للحرس الوطني شمالي المدينة.

وأظهرت مشاهد متداولة الرئيس الفنزويلي محاطاً بعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء نزوله من طائرة حكومية أميركية في قاعدة ستيوارت الجوية، قبل نقله إلى مركز الاحتجاز.

ومن المقرر أن يمثل مادورو لاحقاً أمام قاضٍ فدرالي للرد على تهم تشمل ما تصفه واشنطن بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي اتهامات كان قد نفى صحتها مراراً في السابق.

المصدر: رويترز