جبهة العمل الإسلامي في لبنان: العدوان الأميركي على فنزويلا يمثّل انهيار النظام العالمي

اعتبرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، أنّ «العدوان الأميركي الجائر الغادر والمستنكر أشدّ الاستنكار هو عدوان على ما تبقّى من النظام العالمي الحديث وانهيارٌ له، وهو يُمثّل قمّة الوحشية المتغوّلة، والديكتاتورية الأحادية، ويُمثّل السقوط الشنيع البشع للأخلاقية والإنسانية الأممية المُدّعاة من قِبل أدعياء الحرية والعدالة والإنسانية والديمقراطية زوراً وبهتاناً».

ورأت الجبهة أنّ «هذا العدوان وما تبعه من اعتقال للرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته يُمثّل قمّة الإرهاب والاعتداء على دولة ذات سيادة ونظام وقانون وعضو في هيئة الأمم المتحدة ومعترف بها عالمياً، وهو عدوان صارخ من دولة عظمى تتبجّح بالعدالة وبالحفاظ على السلم العالمي والقانون الدولي والحرية، فإذا بها تخرق كلّ ذلك من بابه الواسع، فقط لأنها تريد جميع الدول تحت مظلّتها وعباءتها السياسية والاقتصادية والثرواتية».

وأضافت أنّه «من المؤسف أن نرى في هذا القرن الحادي والعشرين حروب إبادة جماعية ومجاعة بشعة مهولة ومخيفة، وحروباً لنهب الثروات وسرقة خيرات البلاد، وحروباً للإخضاع والإذعان والاستسلام تحت مسميات عدّة ما أنزل الله بها من سلطان، ومنها سلام القوّة، هذا الشعار العدواني الجائر الذي يُنفّذه الرئيس الأميركي ترامب في هذه الأيام ليعلن للعالم أجمع أنّه الرجل الأقوى في هذه الحقبة من الزمن، وأنه، وكما يُعلن ويُصرّح، يحقّ له أن يفعل ما يشاء ويتّهم من يشاء لأنه الأقوى ويتربّع على عرش أقوى دولة في العالم».

وختمت الجبهة بيانها بالقول: «لا شكّ أنّ ما حدث اليوم في فنزويلا أمر خطير جداً وجرس إنذار واضح للجميع، ولا يجوز للعالم الحرّ أن يسكت عنه، وإذا ما سكت فإنّ الدور آتٍ عليه والسكين على رقبة الجميع، وقد أُعذر من أنذر».

المصدر: الوكالة الوطنية