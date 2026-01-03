السبت   
    عربي وإقليمي

    53 منظمة دولية تحذّر من كارثة إنسانية في فلسطين المحتلة بسبب إلغاء الاحتلال تراخيص الإغاثة

    حذّرت 53 منظمة دولية غير حكومية، بينها “العفو الدولية” و”أطباء بلا حدود” و”أوكسفام”، من عواقب إنسانية خطيرة جراء إجراءات الاحتلال لإلغاء تراخيص عشرات المنظمات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وقالت المنظمات في بيان مشترك إن “37 منظمة تلقت إخطارًا بإنهاء تسجيلها بنهاية ديسمبر 2025، ما يهدد بوقف عمليات الإغاثة خلال 60 يومًا، ويؤدي إلى إغلاق مرافق صحية، وتعليق توزيع الغذاء، وحرمان المدنيين من المأوى والرعاية المنقذة للحياة، خاصة في غزة والضفة الغربية المحتلة”.

    وأكدت أن هذه الخطوات تمثل “خيارًا سياسيًا متعمدًا” يخالف القانون الدولي الإنساني، داعية الاحتلال إلى التراجع الفوري عنها، ومطالبة الحكومات المانحة بالتدخل لضمان استمرار العمل الإنساني ووصول المساعدات العاجلة للمدنيين.

    المصدر: موقع المنار

