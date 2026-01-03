الرئيس الكولومبي بيترو يدين قصف فنزويلا ويعلن تفعيل الخطة العملياتية ومركز القيادة الموحد

أدانت الحكومة الكولومبية، برئاسة غوستافو بيترو، الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها فنزويلا، مؤكدةً أنّها تراقب الوضع بقلق بالغ.

وأعلن الرئيس بيترو صباح السبت تفعيل مركز القيادة الموحد في مدينة كوكوتا الحدودية مع فنزويلا، وتفعيل الخطة العملياتية للتصدي لأي تهديد محتمل، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن جهود دول الكاريبي لمواجهة العدوان وحماية الاستقرار الإقليمي.

وقال بيترو إن العاصمة كاراكاس تتعرض للقصف بالصواريخ الآن، داعياً منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع والتصدي لتطوراته الخطيرة.

وشدد الرئيس الكولومبي على التزام بلاده بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي عمل عسكري أحادي الجانب قد يفاقم الوضع أو يعرّض المدنيين للخطر.

وأكد أنّ الموقف الكولومبي يركز على الحفاظ على السلام الإقليمي ونزع فتيل التوتر، مع ضرورة الاعتماد على الحوار والقنوات الدبلوماسية لتجنب تصعيد الأزمة.

كما أشار إلى أنّ الحكومة اتخذت تدابير للاستجابة الفورية لأي احتياجات إنسانية أو متعلقة بالهجرة قد تنشأ نتيجة الوضع الراهن.

المصدر: رويترز