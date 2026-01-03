عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 3 كانون الثاني/ يناير 2026

العناوين

الأخبار:

تجمع العلماء المسلمين يطلب رفع الحصانة عن النائبة يعقوبيان

سلام: استكملنا المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

إطلاق نار على “اليونيفيل” في كفرشوبا

انهيار جزء من جسر العريضة الحدودي مع سورية

تحذير للوزراء “الإسرائيليين” من إطلاق تصريحات بشأن إيران

عراقتشي ردًا على ترامب: قواتنا على أهبّة الاستعداد لمواجهة أي انتهاك لسيادتنا

قوة “إسرائيلية” تتوغل في حوض اليرموك بدرعا

المجلس الانتقالي في اليمن يعلن عزمه إجراء استفتاء على استقلال الجنوب

البناء:

ضغط أميركي وحكومي على تقرير الجيش الخميس حول نهاية المرحلة الأولى

أولوية المرحلة الثانية لغزّة على السلاح.. وضغط في لبنان.. وتصعيد في إيران

معارك يمنية عنيفة في حضرموت.. والجنوبي يعلن سياق الانفصال وقصف سعودي

اللواء:

عدوان “إسرائيلي” متجدد عشية جلسة “الكابينت” لمناقشة عملية عسكرية في لبنان

على حصر السلاح.. “واليونيفيل” تتهم جيش الاحتلال باستهداف جنودها في العرقوب

لبنان في المنطقة الرمادية.. أمن بلا ضمانات ولا هامش مناورة

بين وهم الاستقرار وضغط الحرب: إدارة المخاطر في الدولة الهشّة

الشرعية تسيطر على حضرموت.. والسعي جار للاستقرار والأمن

قلق عربي إسلامي على مصير اتفاق غزّة.. ورفض وقف عمل المنظمات الإنسانية

ترامب على خط التظاهرات في إيران: الولايات المتحدة ستتدخل لمنع قتل المتظاهرين

الديار:

“إسرائيل” تصعّد غاراتها.. وتستعدّ لعمليّات عسكريّة محدودة

بداية توجّه تركي ــ عربي إيجابي نحو حزب الله

موجة إضرابات عمّالية شاملة.. والبداية مُنتصف كانون الثاني

لبنان في عين الخطر.. تنظيمات وتحرّكات مُرتقبة لأركان النظام السوري السابق

الجمهورية:

الاشتباك الانتخابي مسألة أيام

حرب قريبة على لبنان بـ “تفهم” أميركي

قمة “ترامب – نتنياهو”: الحزب في المهداف وتصعيد خطير هذا الشهر وآخر أخطر في الربيع؟!

الخيار العسكري: “تل أبيب” ترى طهران أقرب من الضاحية؟

النهار:

العثور على عالم الذرة اللبناني محمد علي مخيبر أيوب جثة في فرنسا

الجيش اللبناني يحيل موقوفَين على القضاء بعد التحقيقات في ملف “أبو عمر”

موجة أولى “إسرائيلية” “حمالة أوجه”: بداية التصعيد الواسع أم تحديث القديم؟

اجتماع للكابينت “الإسرائيلي” الخميس: مناقشة عملية عسكرية في لبنان وترامب يطلب التريّث

الشرق:

الحريري: لا علاقة لنا بأبو عمر ونحمّل “الجديد” تبعات ما بثته

لقاءات وزارية وثقافية في قصر بعبدا وعون عزّى الرئيس السويسري

الرفاعي: وظيفة السلطة منع الانهيار وصون ما تبقّى من تماسك وطني

الاسرار

البناء:

خفايا

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الحرب الكبرى على لبنان تمّ شنها في ظلال تطمينات عن قرب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار من نيويورك في أيلول 2024 والحرب التي شنت على إيران تمّت في ظل التحضير لجولة تفاوض أميركية إيرانية، ولذلك كلما سمعنا عن نوايا حرب وعن تهديد بالحرب لا تكون الحرب، وكلما سمعنا عن انفراجات وتفاوض يجب أن نحذر خطر شن حرب، والتهديد بالحرب له وظيفة لا تقل شأنًا عن وظيفة الحرب فهو خطاب موجّه نحو داخل الدول المستهدفة بهدف استنهاض قوى محلية ودفعها للمواجهة والضغط لانتزاع تنازلات كما جرى مع استجابة لبنان لرفع مستوى التفاوض تحت ضغط التهويل بالحرب التي قيل إنه تم إبعادها بفعل التنازلات ثمّ تمّت العودة للتهديد بالحرب مجددًا إلى الواجهة الإعلامية لطلب تنازلات جديدة.

كواليس

قال مصدر إعلامي إن رسالة الانتربول الفرنسيّ حول طلب توقيف شخصيات سورية من مسؤولي النظام السابق هي إجراء روتيني تضمن توجيه الرسالة ذاتها إلى أربع دول يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء منها روسيا ولبنان رغم معرفة القضاء والأمن في فرنسا أن الأسماء المذكورة موجودة في روسيا، لكن بعض الإعلام اللبناني لأسباب معلومة قدم الأمر بصيغة اتهام موجّه للبنان باستضافة هؤلاء واستغرب المصدر تسرّع نائب رئيس الحكومة بالتعليق على تقارير قناة الجزيرة بدعوة الأجهزة الأمنيّة للتحقيق بينما يمكن طرح سؤال ساذج حول أهم خبر في التقارير يقول بوجود 200 طيار في أحد الفنادق والرقم كبير إلى حد يصعب إخفاؤه والقناة تملك قدرات تتيح لها تصوير الفندق ورصد الداخل والخارج والسؤال لماذا لم يذكر اسم الفندق ما دامت القناة وصلت إلى خدمة الغرف في الفندق وعرفت أن هؤلاء يتلقون وجبة واحدة في اليوم، ويا ليت نائب رئيس الحكومة قال إن الجهد المبذول في التقارير يستحق التقدير لكن يا حبذا لو ذكروا اسم الفندق لتذهب الأجهزة الأمنية إليه فورًا.

اللواء:

همس:



-يدور لغط في أوساط المتقاعدين، باستثناء العسكريين، حول آلية دفع الزيادة في القانون رقم 26 بعد صدوره، لزوم معاشات التقاعد والطريقة التي ستعتمدها وزارة المال.



غمز:



-تردَّد أنه لم يكن هناك موعد لموفد رئاسي أوروبي إلى بيروت، حتّى يصار إلى إرجاء مجيئه.



لغز:



-أُثير في اتّصالات مع جهات رسمية استجرار الغاز المصري إلى لبنان، وضمان أن يكون إنتاجًا مصريًا فقط.

الجمهورية:

مصدر قضائي رفيع يكشف عن تكاثر قضايا الابتزاز لرجال أعمال لبنانيين وعرب.

تجاوز عدد المرشحين إلى هيئة غير إدارية العشرات، وقد يكون تجاوز الـ 60 من بينهم 3 وربما 5 لرئاستها والباقي لعضويتها.

انطلقت عملية بحث عن مجموعة من المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، تمهيدًا لإحصاء المطلوبين منهم من إحدى الدول العربية.

المصدر: صحف