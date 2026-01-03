أمريكا | تراجع مبيعات تسلا في 2025 يفقدها صدارة سوق السيارات الكهربائية لصالح BYD

أعلنت شركة تسلا الأمريكية، عن نتائج مخيبة للآمال في الربع الأخير من عام 2025، بعدما جاءت مبيعاتها دون التوقعات، ما أدى إلى فقدانها موقعها كأكبر شركة سيارات كهربائية في العالم من حيث المبيعات السنوية، لصالح العملاق الصيني BYD.

وسجّلت تسلا، بقيادة إيلون ماسك، 418,227 عملية تسليم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، لترتفع مبيعاتها السنوية الإجمالية إلى نحو 1.64 مليون سيارة كهربائية. غير أن هذه الأرقام لم تكن كافية للحفاظ على الصدارة، بعدما أعلنت BYD عن بيع 2.26 مليون سيارة كهربائية خلال عام 2025.

ويعكس هذا التراجع واقعًا أكثر تعقيدًا تواجهه تسلا، رغم انتشار معارضها ومصانعها العملاقة في الولايات المتحدة، إذ تتزايد حدة المنافسة العالمية في سوق السيارات الكهربائية، ولا سيما من الشركات الصينية التي تستفيد من سلاسل توريد أقل كلفة، ودعم حكومي واسع، وتنوّع كبير في الطرازات.

وعلى الصعيد الأمريكي، لا تزال تسلا تعتمد على طرازاتها الأساسية، في وقت تحاول فيه تعزيز حضورها عبر سيارات مثل «سايبرتراك» والاستثمار في مصانعها العملاقة، ولا سيما في تكساس. إلا أن الضغوط المتزايدة على الأسعار، وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق، إضافة إلى المنافسة الشرسة، أثرت على وتيرة نمو الشركة.

ويُنظر إلى فقدان تسلا للصدارة الرمزية في سوق السيارات الكهربائية على أنه محطة مفصلية في مسار الشركة، التي كانت لسنوات مرادفًا للريادة في هذا القطاع، فيما يشير صعود BYD إلى تحول أوسع في ميزان القوى داخل صناعة السيارات الكهربائية عالميًا، مع انتقال مركز الثقل تدريجيًا نحو آسيا.

المصدر: وكالة يونيوز