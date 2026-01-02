الجمعة   
   02 01 2026   
   12 رجب 1447   
   بيروت 16:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ممداني يلغي قرارات لسلفه بعضها يتعلق بالكيان

      بعد ساعات من توليه منصبه رسميا، وقّع عمدة نيويورك زهران ممداني أول أمر تنفيذي في ولايته يلغي جميع أوامر سلفه إريك آدامز الصادرة بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في سبتمبر 2024، بينها قرارات تتعليق بالكيان الصهيوني.

      يشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه ممداني، إلغاء “حظر مقاطعة إسرائيل” الذي كان آدامز قد فرضه في فبراير 2024، إلى جانب إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء “ذكرى المحرقة” لمعاداة السامية، الذي يصنف بعض أشكال انتقاد الكيان على أنه معاداة للسامية.

      وأوضح ممداني أن هدف هذا القرار هو ضمان “بداية جديدة” لإدارته، مشيرا إلى أن “اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك”. وأضاف أن أوامر آدامز التي تم إلغاؤها صدرت في فترة فقد فيها الأخير ثقة الجمهور، خاصة بعد اتهامه جنائيا.

      المصدر: القدس العربي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قائد الجيش عرض مع النائب التوم والسفير اللبناني في باكستان الأوضاع العامة

      قائد الجيش عرض مع النائب التوم والسفير اللبناني في باكستان الأوضاع العامة

      بهية الحريري: الرئيس السنيورة ابلغني رغبة “الأمير أبو عمر” بتقديم العزاء بوفاة زوجي هاتفيًا

      بهية الحريري: الرئيس السنيورة ابلغني رغبة “الأمير أبو عمر” بتقديم العزاء بوفاة زوجي هاتفيًا

      قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة ل”الانتقالي” في اليمن المدعوم من الإمارات: مواقعنا العسكرية ستبقى تحت مسؤوليتنا ولن نسلم أيا منها

      قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة ل”الانتقالي” في اليمن المدعوم من الإمارات: مواقعنا العسكرية ستبقى تحت مسؤوليتنا ولن نسلم أيا منها