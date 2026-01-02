ممداني يلغي قرارات لسلفه بعضها يتعلق بالكيان

بعد ساعات من توليه منصبه رسميا، وقّع عمدة نيويورك زهران ممداني أول أمر تنفيذي في ولايته يلغي جميع أوامر سلفه إريك آدامز الصادرة بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في سبتمبر 2024، بينها قرارات تتعليق بالكيان الصهيوني.

يشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه ممداني، إلغاء “حظر مقاطعة إسرائيل” الذي كان آدامز قد فرضه في فبراير 2024، إلى جانب إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء “ذكرى المحرقة” لمعاداة السامية، الذي يصنف بعض أشكال انتقاد الكيان على أنه معاداة للسامية.

وأوضح ممداني أن هدف هذا القرار هو ضمان “بداية جديدة” لإدارته، مشيرا إلى أن “اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك”. وأضاف أن أوامر آدامز التي تم إلغاؤها صدرت في فترة فقد فيها الأخير ثقة الجمهور، خاصة بعد اتهامه جنائيا.

المصدر: القدس العربي