الحريري ينفي حصول أي تواصل أو لقاء مع “أبو عمر”

نفى رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري “نفيًا قاطعًا وجازمًا، جملةً وتفصيلًا، ما ورد في التقرير الذي بثّته قناة الجديد بشأن حصول أي تواصل أو لقاء، مباشر أو غير مباشر، مع المدعو “أبو عمر”، سواء في أبو ظبي كما زُعِم أو في أي مكان آخر، أو عبر أي وسيلة اتصال من أي نوع”.

واكد “أن ما تضمنه التقرير محض افتراء وتضليل، وهو عارٍ تمامًا من الصحة ويفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والدقة، ويقع ضمن إطار فبركة معلومات مختلقة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة”.

المكتب الإعلامي للحريري حمّل “قناة الجديد كامل المسؤولية عن تبعات ما بثّته”، وطالبها بالاعتذار العلني والتصحيح الفوري والواضح وفق الأصول، مؤكدا أنه “يحتفظ بكامل الحقوق القانونية لملاحقة كل من يقف خلف هذه الادعاءات ويشارك في نشرها أو ترويجها، أمام الجهات القضائية المختصة”.