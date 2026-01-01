الخميس   
   01 01 2026   
   11 رجب 1447   
   بيروت 18:23
    تقارير مصورة

    احتفالات حول العالم بمناسبة استقبال السنة الجديدة

    كيف استقبلت دول وعواصم العالم حلول العام الفين وستة وعشرين؟

    تقرير: زينب عزير

    المصدر: موقع المنار

    الجيش يوقف 21 شخصا بجرم إطلاق النار خلال ليلة رأس السنة في مناطق عدة

    البطريرك الراعي في قداس رأس السنة: لتكن أيام العام الجديد بداية نهوض للوطن

    رئيس الجمهورية عون يتفقد الخطط الأمنية لليلة رأس السنة ويشدد على سلامة المواطنين

