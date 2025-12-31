بركة كونين… إنارة شمسية تحيي ذاكرة المكان ونبضه

في خطوة تعكس الاهتمام بالمساحات العامة ذات البعد البيئي والتراثي، أُنجز مشروع إنارة محيط بركة كونين باستخدام إضاءة تعمل على الطاقة الشمسية، وذلك في إطار تعاون مشترك بين بلدية كونين وجمعية OXFAM.

ويأتي هذا المشروع ليعزّز من حضور البركة في البلدة كمساحة طبيعية واجتماعية، إذ لا تُمثّل بركة كونين مجرد معلم مائي، بل تشكّل ذاكرة مكان ونبض حياة ارتبطت به أجيال متعاقبة من الأهالي. كما تسهم الإنارة الجديدة في تحسين السلامة العامة وإتاحة استخدام المكان خلال ساعات المساء، مع الحفاظ على الطابع البيئي المستدام للموقع.

ويُعد اعتماد الطاقة الشمسية في إنارة محيط البركة خطوة نوعية في اتجاه تعزيز الحلول الصديقة للبيئة، والحد من استهلاك الطاقة التقليدية، بما ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية.

المصدر: جمعية العمل البلدي