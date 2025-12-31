الأربعاء   
    لبنان

    الجيش اللبناني: تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق بمناسبة عيد رأس السنة

      اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان ” وحدات الجيش ستقوم بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، بهدف الحفاظ على الأمن”.

      ودعت قيادة الجيش في بيانها “المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إشكالات، كما تحذر من مغبة إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة العامة”.

      وذكرت قيادة الجيش “المواطنين بأن العمل بتراخيص حمل الأسلحة وبطاقات تسهيل المرور مجمّد حتى تاريخ 2 /1 /2026.”

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      الأسدي: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة

      الجيش اللبناني ينفي إجبار سوريين على عبور النهر ويؤكد تسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الشرعية

      الجيش اللبناني كشف على عدد من المنازل في بلدتي بيت ياحون وبيت ليف

