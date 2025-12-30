الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 18:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الامارات تعلن انهاء عمل فرقها العسكرية في اليمن

      أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن انسحابها العسكري من اليمن.

      وقالت الوزارة ان قواتنا المسلحة أنهت وجودها باليمن عام 2019 واقتصر وجودها على فرق مختصة بمكافحة الإرهاب، معلنة “إنهاء عمل ما تبقى من فرقها “لمكافحة الإرهاب” في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء”.

      واضافت الدفاع الإماراتية ان هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، و بما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن المنطقة.

      مجلس الوزراء السعودي قال من جهته: نأمل ان تستجيب الإمارات لطلب اليمن خروج القوات الاماراتية خلال 24 ساعة، ووقف دعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

      مواضيع ذات صلة

      رئيس المجلس الرئاسي اليمني يعلن الطوارئ ويطالب الإمارات بسحب قواتها

      رئيس المجلس الرئاسي اليمني يعلن الطوارئ ويطالب الإمارات بسحب قواتها

      الخارجية الإماراتية: نستهجن الادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية

      الخارجية الإماراتية: نستهجن الادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية

      السعودية تحذر الإمارات من تحريك قوات المجلس الانتقالي على حدودها الجنوبية

      السعودية تحذر الإمارات من تحريك قوات المجلس الانتقالي على حدودها الجنوبية