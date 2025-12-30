الامارات تعلن انهاء عمل فرقها العسكرية في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن انسحابها العسكري من اليمن.

وقالت الوزارة ان قواتنا المسلحة أنهت وجودها باليمن عام 2019 واقتصر وجودها على فرق مختصة بمكافحة الإرهاب، معلنة “إنهاء عمل ما تبقى من فرقها “لمكافحة الإرهاب” في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء”.

واضافت الدفاع الإماراتية ان هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، و بما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن المنطقة.

مجلس الوزراء السعودي قال من جهته: نأمل ان تستجيب الإمارات لطلب اليمن خروج القوات الاماراتية خلال 24 ساعة، ووقف دعم المجلس الانتقالي الجنوبي.