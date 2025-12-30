خرق وقف إطلاق النار في غزة متواصل وقصف “إسرائيلي” ونسف مبانٍ سكنية

يواصل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنّت طائرات حربية غارات على مناطق في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما نفّذت غارات أخرى على شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما فجّر الجيش “الإسرائيلي” عربة مفخخة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية في شرق المدينة. كما قصفت المدفعية “الإسرائيلية” مناطق واسعة في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

ولمزيد من التفاصيل حول اخر التطورات في قطاع غزة مدير مكتب المنار عماد عيد يوجز لنا التالي…



في سياق منفصل، توفي شاب جرّاء سقوط جدار عليه، في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كذلك توفي الطفل أركان مصلح، والبالغ من العمر شهرين، نتيجة البرد، لترتفع حصيلة ضحايا المنخفضات الجوية إلى 25 وفاة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 414 شهيدًا، والإصابات 1145، فيما جرى انتشال 680 شهيدًا.

بذلك ترتفع حصيلة العدوان “الإسرائيلي”، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 71,266 شهيدًا و171,222 مصابًا.

المصدر: موقع المنار