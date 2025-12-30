الأحوال الجوية تقتل 25 فلسطينيًا وتفاقم معاناة النازحين في غزة

فاقمت الأحوال الجوية السيئة في قطاع غزة معاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، حيث أدت العواصف والأمطار إلى وفاة 25 شخصًا بينهم 6 أطفال منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، وفق الدفاع المدني ووزارة الصحة.

وغمرت المياه خيام العائلات في مناطق منخفضة، فيما اقتلعت الرياح خيامًا أخرى، واضطر النازحون للخروج إلى العراء وسط برد شديد، في ظل نقص الوقود وغياب وسائل التدفئة.

ويعيش أكثر من ربع مليون نازح في خيام ومراكز إيواء بدائية، من أصل نحو 1.5 مليون نازح في القطاع.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن نحو 235 ألف شخص تضرروا جراء منخفض “بايرون” بين 10 و17 ديسمبر، ما أدى إلى انهيار 17 مبنى وتضرر أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت، بسبب الدمار الذي خلفته الإبادة الصهيونية وانعدام الملاجئ الآمنة.

وأشار الناطق باسم الدفاع المدني “محمود بصل” إلى أن مئات البلاغات وصلت عن خيام متطايرة وحالات غرق، محذرًا من أن “تأثيرات الأيام القادمة قد تكون أشد، ومطالبًا المنظمات الدولية بتأمين مواد البناء ووسائل الحماية الملائمة للنازحين، خصوصًا الأطفال والنساء، لتخفيف معاناتهم المتفاقمة”.

المصدر: وكالة شهاب