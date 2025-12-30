الهلال الأحمر بغزة يحذر من تفشي الكبد الوبائي بسبب تلوث المياه

حذّر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة، بشار مراد، من تفشي مرض الكبد الوبائي من النوع (A)، معتبرًا أن “انتشاره يشكّل دليلًا خطيرًا على تلوث مياه الشرب في ظل الدمار الواسع الذي طال شبكات المياه”.

وأوضح مراد أن نحو 80% من شبكات المياه في القطاع تعرضت للتدمير، ما أجبر السكان على الاعتماد على مياه منقولة، أظهرت الفحوصات المخبرية لعينات منها احتواءها على فيروسات وبكتيريا مسببة للنزلات المعوية.

وأشار إلى تسجيل انتشار واسع لأمراض الجهاز الهضمي والإنفلونزا، خصوصًأ بين الأطفال، نتيجة الاكتظاظ، والبرد القارس، والتلوث البيئي، مؤكدًا أن الوضع الصحي بات هشًا وينذر بتداعيات أخطر.

وبيّن مراد أن الجمعية أعدت خطة استباقية قبل المنخفض الجوي لدعم الفئات الأكثر هشاشة بمساعدات عاجلة، إلا أنها تبقى دون الحد الأدنى من الاحتياجات، محذرًا من تفاقم الأزمة الصحية ما لم يتم التدخل بشكل عاجل لتأمين مياه نظيفة وتعزيز الخدمات الطبية في القطاع.

المصدر: وكالة شهاب