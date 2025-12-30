تركيا تعتقل 17 مشتبهًا بهم على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، توقيف 17 مشتبهًا بهم، في إطار تحقيقات متواصلة تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكرت النيابة العامة في أنقرة أن الموقوفين يُشتبه بارتباطهم بالتنظيم، سواء عبر الانضمام إليه أو القتال في صفوفه في مناطق نزاع، مشيرة إلى أن «11 منهم يحملون جنسيات أجنبية».

وأضافت أن التحقيقات ما تزال جارية مع المشتبه بهم لدى مديرية أمن العاصمة أنقرة.

ويأتي ذلك عقب عملية أمنية نفذتها السلطات التركية في ولاية يالوا غربي البلاد، أسفرت عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة ثمانية آخرين، إضافة إلى مقتل ستة من عناصر التنظيم، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

المصدر: وكالة الأناضول