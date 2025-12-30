الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 10:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    تركيا تعتقل 17 مشتبهًا بهم على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي

      أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، توقيف 17 مشتبهًا بهم، في إطار تحقيقات متواصلة تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي.

      وذكرت النيابة العامة في أنقرة أن الموقوفين يُشتبه بارتباطهم بالتنظيم، سواء عبر الانضمام إليه أو القتال في صفوفه في مناطق نزاع، مشيرة إلى أن «11 منهم يحملون جنسيات أجنبية».

      وأضافت أن التحقيقات ما تزال جارية مع المشتبه بهم لدى مديرية أمن العاصمة أنقرة.

      ويأتي ذلك عقب عملية أمنية نفذتها السلطات التركية في ولاية يالوا غربي البلاد، أسفرت عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة ثمانية آخرين، إضافة إلى مقتل ستة من عناصر التنظيم، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

      المصدر: وكالة الأناضول

      مواضيع ذات صلة

      قتلى وجرحى في عملية أمنية ضد تنظيم داعش شمال غرب تركيا

      قتلى وجرحى في عملية أمنية ضد تنظيم داعش شمال غرب تركيا

      تركيا تنهي إجراءات الطب الشرعي لجثامين رئيس الأركان الليبي محمد الحداد والوفد المرافق له

      تركيا تنهي إجراءات الطب الشرعي لجثامين رئيس الأركان الليبي محمد الحداد والوفد المرافق له

      الخارجية النيجيرية تؤكد شن الجيش الأميركي “ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية” في نيجيريا

      الخارجية النيجيرية تؤكد شن الجيش الأميركي “ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية” في نيجيريا