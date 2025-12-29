الإثنين   
    تقارير مصورة

    المرحلة الثانية من اتفاق غزة تعمّق الخلاف بين واشنطن و”تل أبيب”

    نتنياهو في واشنطن: صراع على الصورة وخلاف جوهري مع الولايات المتحدة بشأن غزة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 29\12\2025

    الصقيع والعواصف يفتكان بالنازحين في غزة بسبب منع الاحتلال ادخال المنازل الجاهزة وسط استمرار الاعتداءات

    القسام يزف قائد الأركان وثلة من القادة العظام الذينَ ارتقَوْا فِي ميدانِ المعركة

