الإثنين
29 12 2025
8 رجب 1447
بيروت 20:40
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الإثنين
8 رجب 1447
الإمساك
05:14
صلاة الصبح
05:23
الشروق
06:42
الظهر
11:40
العصر
14:19
المغرب
16:57
العشاء
17:51
منتصف الليل
23:00
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
تقارير مصورة
المرحلة الثانية من اتفاق غزة تعمّق الخلاف بين واشنطن و”تل أبيب”
دولي
29-12-2025 20:29 مساءً
نتنياهو في واشنطن: صراع على الصورة وخلاف جوهري مع الولايات المتحدة بشأن غزة
المصدر:
موقع المنار
العدو الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
غزة
مواضيع ذات صلة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 29\12\2025
20:06
الصقيع والعواصف يفتكان بالنازحين في غزة بسبب منع الاحتلال ادخال المنازل الجاهزة وسط استمرار الاعتداءات
17:49
القسام يزف قائد الأركان وثلة من القادة العظام الذينَ ارتقَوْا فِي ميدانِ المعركة
16:44