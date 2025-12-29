الإثنين   
    عراقجي يبحث مع نظيره السعودي آخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية

       بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

      وأشار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض حديثه عن التطورات في جنوب اليمن، إلى ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وضرورة تنفيذ خارطة الطريق.

      كما أدان عراقجي العدوان الصهيوني على لبنان، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما ضامني وقف إطلاق النار، لوقف عدوان اسرائيل وجرائمه ضد الشعب اللبناني.

      وأكد وزير الخارجية السعودي، في معرض تأكيده على أهمية استمرار التوافق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني.

      المصدر: مهر

