235 ألف فلسطيني تضرروا في غزة جراء منخفض “بايرون” والأوضاع الإنسانية تتفاقم

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، أن نحو 235 ألف شخص في قطاع غزة تأثروا بالمنخفض الجوي “بايرون”، الذي ضرب القطاع بين 10 و17 ديسمبر/كانون الأول، وأسفر عن انهيار مبانٍ وتضرر خيام وملاجئ مؤقتة.

وأوضحت الوكالة أن تداعيات العاصفة تفاقمت بفعل الدمار الواسع وانعدام الملاجئ الآمنة بعد حرب الإبادة الصهيونية على غزة، مشيرة إلى أن 17 مبنى انهار، وأكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت تعرضت لأضرار كاملة أو جزئية.

ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية في ديسمبر، لقي 18 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال مصرعهم، فيما غرقت نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دمر الاحتلال منازلهم. كما انهار عدد من المباني السكنية المتضررة من القصف الصهيوني السابق بفعل الأمطار والرياح.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من ربع مليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية، ويضطر الفلسطينيون للجوء إلى مبان متصدعة آيلة للسقوط نتيجة منع الاحتلال إدخال مواد البناء والبيوت المتنقلة، رغم التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

المصدر: موقع المنار