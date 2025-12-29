المنخفض الجوي يعمّق مأساة نازحي غزة.. خيام مدمّرة ووفيات بين الأطفال

فاقم اشتداد المنخفض الجوي معاناة النازحين في قطاع غزة، بعدما دمّرت الرياح والأمطار الغزيرة خيامًا تؤوي آلاف العائلات، وعرّضت سكان المناطق المنخفضة لخطر الغرق والمرض، في ظل انعدام الإمكانيات وغياب وسائل الوقاية من البرد.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “مياه الأمطار غمرت عشرات الخيام، فيما اقتلعت الرياح أخرى، ما اضطر عائلات، بينها أطفال، إلى المبيت في العراء وسط طقس شديد البرودة، خصوصًا في مناطق جنوب القطاع”.

وتشير التقديرات إلى تضرر أكثر من 250 ألف نازح من أصل نحو 1.5 مليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحماية، حيث يقيم معظمهم في ساحات عامة ومدارس وطرقات مكشوفة.

كما تسببت الأحوال الجوية بانهيار مبانٍ سكنية متضررة سابقًا بفعل القصف الصهيوني، فيما فاقم انقطاع الوقود الأزمة، إذ تعجز العائلات عن توفير وسائل التدفئة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل وفيات، لا سيما بين الأطفال.

وفي السياق فقد أسفرت المنخفضات الجوية منذ ديسمبر/كانون الأول الجاري عن وفاة 17 مواطنًا، بينهم 4 أطفال، فيما غمرت المياه نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دُمّرت منازلهم خلال العدوان.

المصدر: وكالة وفا