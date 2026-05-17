الأسير مروان البرغوثي في المرتبة الأولى للجنة المركزية لـ”فتح”

احتفظ القيادي في حركة “فتح” مروان البرغوثي، المعتقل في سجون العدو الإسرائيلي منذ عام 2002، بمقعده في اللجنة المركزية، أعلى هيئة داخل حركة “فتح”، وحصد أكبر عدد من الأصوات، وجاء في المرتبة الأولى، حيث حاز على 1877 صوتًا.

وذلك خلال المؤتمر العام للحركة الذي انطلق الخميس الماضي، حيث تم إعادة انتخاب محمود عباس رئيسًا لـ”فتح”، فيما أعلن المنظمون مشاركة 2507 ناخبين بنسبة إقبال بلغت 94.64%، وحضور نحو 2580 عضوًا في فعاليات المؤتمر.

وتنافس 59 مرشحًا على 18 مقعدًا داخل اللجنة المركزية، بينما خاض 450 مرشحًا سباقًا انتخابيًا على 80 مقعدًا في المجلس الثوري، الذي يُعتبر بمثابة برلمان الحركة.

وشهد المؤتمر، الذي عُقد للمرة الأولى منذ نحو عقد، عملية اقتراع استمرت ثلاثة أيام، نُظمت بالتزامن في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الحركة.

وقد فاز ياسر عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمقعد في اللجنة المركزية، كما فاز بأحد المقاعد مدير “جهاز المخابرات الفلسطيني” ماجد فرج بحصوله على 1861 صوتًا، كما تمكن كل من حسين الشيخ (نائب رئيس السلطة ومنظمة التحرير)، ومحمود العالول (نائب رئيس الحركة)، وجبريل الرجوب (أمين سر اللجنة المركزية السابق)، وتوفيق الطيراوي (رئيس المخابرات السابق)، ومحمد المدني، من البقاء داخل اللجنة المركزية.

