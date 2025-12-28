مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الاحد 28\12\2025

كتابة: يوسف شعيتو

قراءة: موسى السيد

لمواجهةِ العاصفةِ التي رمى الاميركيُ والاسرائيليُ لبنانَ في وسطِها، وللتعاملِ الحكيمِ مع المَفصَلِ التاريخيِّ الذي وُضِعَ امامَه اللبنانيونَ بينَ الوصايةِ الكاملةِ وبناءِ الدولة، توزعت مواقفُ الامينِ العامِّ لحزبِ الل سماحةِ الشيخ نعيم قاسم في ذكرى القائدِ الجهاديِّ المؤسسِ الحاج محمد ياغي ” ابو سليم”.

وبكثيرٍ من الرسائلِ اعلنَ سماحتُه موقفَ المقاومةِ من المرحلةِ المقبلةِ وبداياتِ العامِ الجديد.. فأولاً للعدوِ الاسرائيليِّ الذي يُهدِدُ بالحرب : اِركبوا اعلى ما في خيلِكم، والمقاومةُ لن تَستسلمَ ولن تَتراجع، اكدَ الامينُ العامُّ لحزبِ الله. اما ثانيًا، فلم يَعُد مطلوباً من لبنانَ ايُ اجراءٍ اضافيّ، على ايِّ صعيد، قبلَ ان يلتزمَ العدوُ الاسرائيليُ بكلِ ما عليهِ في اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار، من الانسحابِ الكامل، واعادةِ الاسرى، ووقفِ الاعتداءاتِ جواً وبراً وبحراً وتجسساً، وعدمِ عرقلةِ اعادةِ الاعمار.

امّا ما تتبرعُ به الدولةُ اللبنانيةُ للعدوِ من اجراءاتٍ اضافيةٍ فهو تنازلٌ خطيرٌ يتهددُ المصالحَ الوطنيةَ الكبرى، ونزعُ السلاحِ هو مشروعٌ اسرائيليٌ اميركيٌ لانَ توقيتَه قائمٌ على الايقاعِ الاميركيِّ الاسرائيليِّ حسمَ الامينُ العامُّ لحزبِ الله. وللسائلينَ عن الحلّ، اختصرَ الشيخُ قاسم الجوابَ بكلماتٍ واضحة: فلْيُنفّذِ العدوُ كلَّ ما عليه، وبعدَها نناقشُ استراتيجيةَ الامنِ الوطنيِّ بايجابيةٍ وبتعاونٍ كاملينِ، وحزبُ الل سَهّلَ عملَ الجيشِ في جنوبِ نهرِ الليطاني وهذا التعاونُ اغاظَ الاعداءَ فكالوا للجيشِ الاتهامَ بعدمِ انجازِ مُهمتِه كما يُريدون. اما للداخل، فاوضحَ الشيخُ قاسم معالمَ الطريق: المشروعُ الصهيونيُ لن يُبقِيَ لبنانَ اذا ذهبَ جنوبُه، ومن يُرِدْ رميَنا في البحرِ لتكونَ له الغنيمة، فلْيَنظُرْ أينَ يضعُ قدميهِ، لانَ المركبَ سيَغرقُ بالجميع، حذّرَ الامينُ العامُّ لحزبِ الل..

على مستوى المنطقة، ترقب ٌللقاء ِبنيامين نتياهو ودونالد ترامب غداً. اللقاءُ الذي يديرُ البعضُ حولَه كلَّ التوقعات، لن يكونَ في مُخرَجاتِه طبعاً ما سيُرغمُ الاسرائيليَ على الالتزامِ ِبشيءٍ تِجاهَ وقفِ الاعتداءِ على لبنان، ولا التقليلِ من عصفِ رياحِ التقسيمِ الاميركيِّ في المنطقةِ كما ينبئُ المشهدُ السوريُ المستجد.

المصدر: موقع المنار