بيرم في تكريم شهداء حومين التحتا: الدفاع عن السيادة حقٌّ لا يسقط بتقاعس الدولة

أكّد الوزير السابق مصطفى بيرم أنّ “الجيش اللبناني هو الجهة الدستورية الأصيلة الموكلة الدفاع عن الوطن وحدوده، لما يمتلكه من عقيدة وطنية وقيادة وضباط وجنود هم أبناء هذا الشعب”.

وخلال الحفل التكريمي الذي أُقيم في بلدة حومين التحتا تكريماً للشهداء الثلاثة: الرقيب علي حسن عبد الله، حسن خضر عيسى، ومصطفى محمد بلوط، أوضح بيرم أنّ “المشكلة لا تكمن في المؤسسة العسكرية، بل في قرار سياسي مزمن يحول دون تمكينها من أداء واجبها”، لافتاً إلى أنّ “امتناع الدولة عن تسليح الجيش لا يُعبّر عن عجز بقدر ما يعكس تقاعساً وإرادة سياسية بعدم تحمّل المسؤولية وميّز في هذا السياق بين تحقيق الغاية وبذل العناية”، معتبراً أنّ “السلطة لم تقم بأيٍّ منهما، ما يُعيد الحق الطبيعي والدستوري إلى الشعب بوصفه مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل في الدفاع عن نفسه”.

إلى ذلك، اعتبر بيرم أنّ “المقاومة لم تنشأ كخيار سياسي أو كبديل عن الدولة، بل كحالة ضرورة فرضها العدو وعقيدته القائمة على الإخضاع والهيمنة، مؤكداً أنّ لبنان وُضع قسراً أمام معادلة وجودية لا تحتمل الحياد وأشار إلى أنّ المقاومة كانت في طليعة الداعمين لقيام دولة قوية وجيش مقتدر، ورحّبت بكل قرار رسمي يكلّف المؤسسة العسكرية بالتصدي للاعتداءات، في مقابل مشاريع تسعى إلى تفريغ الجيش من دوره الوطني وتحويله إلى أداة وظيفية تخدم مصالح العدو”.

هذا وشدد بيرم على أنّ “الاستهداف الحقيقي لا يطال السلاح بقدر ما يطال الإرادة والهوية والقيم، داعياً الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة، ولا سيما في المجالين الدبلوماسي والقانوني، لمواجهة الاغتيالات والانتهاكات التي تُخالف بوضوح القوانين والمواثيق الدولية”، مؤكداً أنّ “بناء الدولة العزيزة والقادرة يبقى خياراً ثابتاً لا يتناقض مع حق الدفاع، بل يقوم عليه”.

المصدر: موقع المنار