السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 12:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وجهت رسالة تهنئة بالاعياد الى الأسرة التربوية

      وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رسالة تهنئة الى الأسرة التربوية ، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة ورأس السنة الجديدة ، وجاء في الرسالة :

      إلى من يصنعون بعلمهم وتفانيهم معنى الصمود، ويجسّدون بعطائهم اليومي قيم التضحية والالتزام،
      مع إشراقة الأعياد المجيدة وحلول رأس السنة الميلادية، أتوجّه إلى أفراد الأسرة التربوية، من أساتذة ومعلمين وإداريين، وعمال ومستخدمين في مختلف المناطق اللبنانية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، راجيةً أن تحمل لكم هذه المناسبات المباركة السلام والطمأنينة، وأن تفيض على قلوبكم وبيوتكم بالمحبة والرجاء.
      واضافت: إنّي إذ أستقبل معكم عامًا جديدًا، أتمنى أن يكون عامًا يعكس نبل رسالتكم وسمو عطائكم، عامًا يحمل تباشير الخير والفرج، ويزهر فيه النجاح والازدهار، ويتكرّس فيه التقدير المستحق لدوركم المحوري في بناء الإنسان وصون مستقبل الوطن. فلنجعل من هذه المناسبة محطةً لتعزيز قيم الإنسانية والتكافل، وتجديد العزم على العمل المشترك، يدًا بيد، من أجل تربية أكثر إشراقًا وثقةً وأملًا.

      مواضيع ذات صلة

      الوزيرة كرامي عقدت سلسلة لقاءات للبحث في الملفات التربوية

      الوزيرة كرامي عقدت سلسلة لقاءات للبحث في الملفات التربوية

      وزيرة التربية حدّدت عطلة “عيد الميلاد ورأس السنة”

      وزيرة التربية حدّدت عطلة “عيد الميلاد ورأس السنة”

      الوزيرة كرامي عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ

      الوزيرة كرامي عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ