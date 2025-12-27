السبت   
    كيان العدو

    تقارير اعلامية عبرية: حماس عقدة استخباراتية صعبة

      كشف تقرير إسرائيلي أن أجهزة الاحتلال فشلت على مدى نحو عقدين في زرع عملاء مؤثرين داخل قيادة حركة حماس، ما جعل الحركة تمثل “العقدة الاستخبارية الأصعب” للكيان، وساهم في مفاجأة عملية “طوفان الأقصى” التي نفذت في 7 أكتوبر 2023.

      وأوضح التقرير أن جهاز الشاباك لم يتمكن منذ انسحاب جيش الاحتلال من غزة عام 2005 من تجنيد أي عميل ذي قيمة داخل قيادة الحركة، رغم امتلاكه شبكات استخباراتية في دول بعيدة مثل إيران، ما أثار تساؤلات حول عجزه عن فهم الأوضاع في قطاع يبعد نحو 100 كيلومتر عن منطقة “غوش دان”.

      وأشار التقرير إلى أن سياسة العزل المفروضة على غزة حدّت من فرص التجنيد، كما أن الحركة عززت إجراءاتها الأمنية بعد تجارب سابقة، بما في ذلك عملية خانيونس عام 2018، وأغلقت المنافذ التي كانت متاحة لإدخال العملاء، ونفذت حملات تطهير وإعدامات بحق المتعاونين المحتملين.

      واعتبر التقرير أن غطرسة جيش الاحتلال و”الشاباك” واستخفافهما بقدرة الفلسطينيين على تنفيذ مفاجآت استراتيجية، إلى جانب التقسيم الصارم للمناطق بين أجهزة الاستخبارات، ساهمت في الإخفاق الاستخباراتي.

      وأكد التقرير أن اعتماد الكيان على التكنولوجيا وأدوات الرصد المتقدمة لم يعوّض عن نقص الاستخبارات البشرية، ما جعلها عاجزة عن استشراف الهجوم الكبير الذي نفذته حماس، وسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم قدرات الأجهزة الاستخباراتية تجاه قطاع غزة.

      المصدر: وكالة شهاب

