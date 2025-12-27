السوداني يؤكد استمرار العلاقة بين العراق والأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق وإنهاء عمل بعثة المنظمة الدولية لمساعدة العراق (اليونامي).

وعبّر السوداني عن شكره للسيد الحسان ولكل من عمل في البعثة، على ما قدموه من مساعدة للعراق في مختلف المجالات طوال مدة عملها، منذ سقوط النظام الدكتاتوري وحتى اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي استمرار العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، ومواصلة التعاون في البرامج الثنائية، مشيرًا إلى أن إنهاء عمل بعثة اليونامي يعكس تمكن مؤسسات الدولة العراقية من تقديم أفضل مستويات الأداء في مجال تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية، في خطوة تعزز السيادة الوطنية.

من جانبه، أشاد الحسان بما تحقق في العراق خلال السنوات الماضية من عمر عمل الحكومة، والخطوات المهمة التي ساهمت في الوصول إلى هذا اليوم، مشددًا على حرصه على استمرار التعاون مع العراق في مختلف البرامج المستقبلية.

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي