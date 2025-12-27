فرنسا | استمرار احتجاجات المزارعين في مدينة أوش بسبب مرض الجلد العقدي

يواصل عدد من المزارعين احتجاجاتهم من خلال إغلاق مدخل الطريق الدائري لمدينة أوش في إقليم جيرس جنوب غرب فرنسا، تعبيرًا عن رفضهم لطريقة تعامل الحكومة مع تفشي مرض الجلد العقدي الذي أصاب الثروة الحيوانية.

وأكد المحتجون أن الإجراءات الحكومية لا تزال غير كافية لاحتواء المرض أو تعويض الخسائر التي لحقت بالمزارعين، مشيرين إلى أن استمرار التفشي يهدد سبل عيشهم ويزيد من الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي.

ورغم تراجع عدد المشاركين مقارنة بالأيام السابقة، شدد المزارعون على عزمهم مواصلة التحركات إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وسط دعوات متزايدة للحوار مع السلطات من أجل التوصل إلى حلول عاجلة تضمن حماية المزارعين والماشية على حد سواء.

المصدر: وكالة يونيوز