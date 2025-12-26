الخارجية النيجيرية تؤكد شن الجيش الأميركي “ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية” في نيجيريا

أكدت وزارة الخارجية النيجيرية أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية دقيقة ضد “أهداف إرهابية في نيجيريا”، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن استهداف قواته لتنظيم داعش في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت الخارجية في بيان “تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف”.

أضاف البيان :”أن هذا أدى إلى ضربات جوية دقيقة استهدفت أهدافا إرهابية في شمال غرب نيجيريا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية