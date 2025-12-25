العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة واستشهاد فلسطينيين

وفي قطاع غزة، يواصلُ العدوُ الصهيوني خروقاتِه لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار، وأفادت مصادرُ طبية بارتقاءِ شهيدٍ وإصابةِ عددٍ من الفلسطينيين بنيرانِ قواتِ الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما نفّذ جيشُ الاحتلالِ عملياتِ نسفٍ واسعةً وغاراتٍ جويةً شرقيَ مدينة خان يونس، تزامنًا مع قصفٍ مدفعيٍ استهدفَ مناطقَ في دير البلح والبريج وسطَ القطاع، وغاراتٍ أخرى على مدينةِ رفح جنوبًا. وفي وسطِ القطاع، أعلن مستشفى شهداءِ الأقصى إصابةَ طفلةٍ برصاصِ الاحتلالِ في مخيم المغازي.

مدير مكتب المنار عماد عيد يلخص آخر التطورات الميدانية والمعاناة الانسانية في القطاع اليوم

المصدر: موقع المنار