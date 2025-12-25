الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 18:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة واستشهاد فلسطينيين

    وفي قطاع غزة، يواصلُ العدوُ الصهيوني خروقاتِه لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار، وأفادت مصادرُ طبية بارتقاءِ شهيدٍ وإصابةِ عددٍ من الفلسطينيين بنيرانِ قواتِ الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما نفّذ جيشُ الاحتلالِ عملياتِ نسفٍ واسعةً وغاراتٍ جويةً شرقيَ مدينة خان يونس، تزامنًا مع قصفٍ مدفعيٍ استهدفَ مناطقَ في دير البلح والبريج وسطَ القطاع، وغاراتٍ أخرى على مدينةِ رفح جنوبًا. وفي وسطِ القطاع، أعلن مستشفى شهداءِ الأقصى إصابةَ طفلةٍ برصاصِ الاحتلالِ في مخيم المغازي.

    مدير مكتب المنار عماد عيد يلخص آخر التطورات الميدانية والمعاناة الانسانية في القطاع اليوم

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مسيحو غزة يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى منذ عامين وأمل بوقف الاعتداءات

    مسيحو غزة يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى منذ عامين وأمل بوقف الاعتداءات

    شكوك متزايدة حول تورّط أجهزة العدو في اختطاف أحمد شكر ونقله إلى الأراضي المحتلة

    شكوك متزايدة حول تورّط أجهزة العدو في اختطاف أحمد شكر ونقله إلى الأراضي المحتلة

    العدو الإسرائيلي يتوغل داخل الأراضي اللبنانية ويفجّر منازل في كفركلا

    العدو الإسرائيلي يتوغل داخل الأراضي اللبنانية ويفجّر منازل في كفركلا