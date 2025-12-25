الرقابة الصحية في بلدية الغبيري تتابع محلات مياه الشرب: فحوص مخبرية وإجراءات بحق المٌخالفين

نفّذ قسم الرقابة الصحية في بلدية الغبيري، جولات ميدانية على عددٍ من محلات مياه الشرب، حيث جرى أخذ 44 عيّنة مياه وإخضاعها لتحاليل جرثومية، إضافةً إلى فحص نسبة مادة الكلور في المياه.

النتائج الأولية أظهرت ما يلي:

• 37 عيّنة مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة.

• 7 عيّنات غير مطابقة.

وبناءً على هذه النتائج، تم إيقاف المحلات غير المُطابقة عن الإنتاج بشكلٍ مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها والالتزام بالإجراءات والشروط الصحية المطلوبة، على أن تُعاد فحوص المياه قبل السماح لها باستئناف العمل.

كما جرى خلال الجولة توجيه عددٍ من الملاحظات والتنبيهات إلى أصحاب المحلات، لا سيّما لجهة أماكن تخزين المياه وضرورة تنظيمها وتحسينها وِفق المعايير الصحية المعتمدة، مع التشديد على معالجة هذه المخالفات فوراً تفادياً لأي مخاطر صحية تهدّد السلامة العامة.