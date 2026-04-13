بلدية الغبيري ترفع الركام وتعيد فتح الطرقات بعد العدوان الإسرائيلي

باشرت فرق الأشغال في بلدية الغبيري أعمالها الميدانية فورًا، عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية يوم الأربعاء 8 نيسان 2026، ولا سيّما ضمن نطاقها البلدي.

وشملت الأعمال رفع الركام وإزالة آثار الدمار، إلى جانب كنس وتنظيف الطرقات وإعادة فتحها أمام حركة المواطنين، في مناطق الرحاب، دوار السيد عباس الموسوي، شارع عبد الكريم الخليل، حارة حريك – خلف مطعم خليفة، بئر حسن – حي صلحا، والشياح – مارون مسك.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الحفاظ على السلامة العامة وإعادة الحياة تدريجيًا إلى الأحياء المتضرّرة.