الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة وأمطار ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة، وارتفاع بنسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، حيث يتحول الطقس تدريجيا إلى غائم. تتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا خلال الليل، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تلامس سرعتها ال 45 كلم/س. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة، حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى ظهر يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه البحر الأسود، والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وطقس ممطر. من المتوقع أن يشتد تأثيره مساء يوم السبت، حيث تتساقط الأمطار بغزارة مع اشتداد بسرعة الرياح، وتشكل السيول على الطرقات، وتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وتصل يوم الأحد إلى 1500 متر في الشمال.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة. الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة، وارتفاع بنسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، حيث يتحول الطقس تدريجيا إلى غائم. تتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا خلال الليل، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تلامس سرعتها ال 45 كلم/س. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة، حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. السبت: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل. تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تلامس سرعتها ال65 كلم/س، خاصة شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر، ونحذر من تشكل السيول خلال الليل. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر خلال النهار وقد تلامس ال 1600 متر خلال الليل خاصة في المناطق الشمالية، ويستمر تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، مما يؤدي الى رؤية سيئة. الأحد: غائم إجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، كما تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا، خاصة فترة قبل الظهر، ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر لحدود المترين، ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر في المناطق الشمالية، وتتراجع حدة الأمطار مساءً مع حدوث بعض الانفراجات، وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، حيث تسوء الرؤية.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة ، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و60 %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام