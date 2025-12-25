الخميس   
    إصابة رضيعة بهجوم للمستوطنين على منازل فلسطينيين شرق الخليل


      أصيبت رضيعة فلسطينية، مساء الأربعاء، جراء هجوم شنّه مستوطنون على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الربيعة ببلدة سعير شمال شرقي محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

      وأفادت منظمة “البيدر” الحقوقية بأن المستوطنين هاجموا منازل الأهالي بالحجارة، ما أدى إلى إصابة الطفلة ميار الشلالدة (8 أشهر) بجروح متوسطة في الوجه والرأس، ونقلها إلى المستشفى، إضافة إلى إلحاق أضرار واسعة بالممتلكات.

      وأكدت المنظمة أن الاعتداء يمثل تصعيدًأ خطيرًا في هجمات المستوطنين، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية، وداعيةً إلى تدخل عاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين

      المصدر: وكالة الأناضول

      غارات صهيونيّة عنيفة على غزة وإصابة فلسطينيين في خروقات متواصلة لوقف النار

      وفد من حماس يبحث في العراق تطورات وقف النار ودعم صمود غزة

      الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في القدس والضفة

